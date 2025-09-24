Россия
Истекающую кровью женщину на коленях сняли на видео в Новороссийске после атаки дронов ВСУ

Опубликовано видео с раненной при атаке дронов ВСУ женщиной в Новороссийские
Константин Лысяков
Кадр: Telegram-канал Baza

В сети появилось видео с женщиной, раненной в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно истекающую кровью женщину, стоящую на коленях на лестнице небольшого крыльца. Судя по записи, она была ранена в спину.

По словам девушки, оставшейся за кадром, в момент удара пострадавшая шла рядом с ней.

Ранее стало известно, что атаковавшие Новороссийск беспилотники могли быть начинены поражающими элементами. У одного из пострадавших диагностировали огнестрельные осколочные ранения.

ВСУ атаковали центр Новороссийска днем 24 сентября. Повреждения получили многоквартирные жилые дома, а также здание гостиницы «Новороссийск». Согласно последним официальным данным, пострадали шесть человек, еще двоих спасти не удалось. Среди жертв оказался ребенок, возраст которого пока неизвестен.

