По ранению пострадавшего при атаке по центру Новороссийска определили тип вооружения ВСУ

ТАСС: Атаковавшие Новороссийск БПЛА могли быть начинены поражающими элементами

Атаковавшие Новороссийск беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могли быть начинены поражающими элементами. Тип используемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружения определили по характеру ранения одного из пострадавших, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Офис компании, в частности, пострадал при атаке беспилотников ВСУ. Ранение получили двое сотрудников, их госпитализировали.

Как уточнили на предприятии, у одного из раненых работников диагностировали огнестрельные осколочные ранения. По заявлению представителя компании, это может свидетельствовать о наличии поражающих элементов в боевой части БПЛА.

Об атаке безэкипажных катеров ВСУ на центр Новороссийска стало известно в среду, 24 сентября. По последним данным, пострадали восемь человек.

