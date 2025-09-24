Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 24 сентября 2025Россия

По ранению пострадавшего при атаке по центру Новороссийска определили тип вооружения ВСУ

ТАСС: Атаковавшие Новороссийск БПЛА могли быть начинены поражающими элементами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Атаковавшие Новороссийск беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могли быть начинены поражающими элементами. Тип используемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружения определили по характеру ранения одного из пострадавших, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Офис компании, в частности, пострадал при атаке беспилотников ВСУ. Ранение получили двое сотрудников, их госпитализировали.

Как уточнили на предприятии, у одного из раненых работников диагностировали огнестрельные осколочные ранения. По заявлению представителя компании, это может свидетельствовать о наличии поражающих элементов в боевой части БПЛА.

Об атаке безэкипажных катеров ВСУ на центр Новороссийска стало известно в среду, 24 сентября. По последним данным, пострадали восемь человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    Фигурант дела коммунальной империи Урала высказался в суде

    Холодная погода сохранится в Москве до конца недели

    В Китае высказались об отказе от российских энергоносителей

    Европейская страна решила отказаться от транзита российского газа

    Создана таблетка-аналог «Оземпика» для снижения веса

    По ранению пострадавшего при атаке по центру Новороссийска определили тип вооружения ВСУ

    Максим Галкин погасил долг за дом в Грязи

    Число пострадавших при ударе ВСУ по центру российского города выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости