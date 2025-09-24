ВСУ ударили по офису трубопроводного консорциума в центре российского города

ТАСС: Ранены сотрудники Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по офису Каспийского трубопроводного консорциума в центре Новороссийска, ранения получили двое сотрудников, передает ТАСС.

По данным агентства, у работников офиса диагностировали ранения различной степени тяжести, их госпитализировали.

Как заявили в компании, у одного из раненых зафиксировали огнестрельные осколочные ранения, что, предположительно, может свидетельствовать о наличии поражающих элементов в боевой части беспилотных летательных аппаратов.

Работу административного офиса компании на фоне атаки ВСУ временно приостановили, персонал эвакуировали.

Об атаке безэкипажных катеров ВСУ на центр Новороссийска стало известно в среду, 24 сентября. Предварительно, пострадали три человека, еще двух спасти не удалось.