Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:58, 24 сентября 2025Россия

Среди жертв удара ВСУ по центру Новороссийска оказался ребенок

Shot: Среди жертв атаки ВСУ на Новороссийск оказался несовершеннолетний
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Среди жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Новороссийска оказался ребенок. Об этом пишет Shot в Telegram.

Подробности о возрасте несовершеннолетнего и характере полученных им травм не приводятся.

Ранее сообщалось, что в подвале одного из загоревшихся зданий оказались заблокированы три человека. Их судьба на данный момент неизвестна.

ВСУ атаковали центр Новороссийска днем 24 сентября. Повреждения получили жилые дома, включая многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск». Согласно последним данным пострадали шесть человек, еще двоих спасти не удалось.

В сети также появились кадры с загоревшимся в результате атаки многоквартирным домом. Ролик записали очевидцы из здания напротив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

    Фигурант дела коммунальной империи Урала высказался в суде

    Холодная погода сохранится в Москве до конца недели

    В Китае высказались об отказе от российских энергоносителей

    Европейская страна решила отказаться от транзита российского газа

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    Создана таблетка-аналог «Оземпика» для снижения веса

    По ранению пострадавшего при атаке по центру Новороссийска определили тип вооружения ВСУ

    Максим Галкин погасил долг за дом в Грязи

    Число пострадавших при ударе ВСУ по центру российского города выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости