Среди жертв удара ВСУ по центру Новороссийска оказался ребенок

Shot: Среди жертв атаки ВСУ на Новороссийск оказался несовершеннолетний

Среди жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Новороссийска оказался ребенок. Об этом пишет Shot в Telegram.

Подробности о возрасте несовершеннолетнего и характере полученных им травм не приводятся.

Ранее сообщалось, что в подвале одного из загоревшихся зданий оказались заблокированы три человека. Их судьба на данный момент неизвестна.

ВСУ атаковали центр Новороссийска днем 24 сентября. Повреждения получили жилые дома, включая многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск». Согласно последним данным пострадали шесть человек, еще двоих спасти не удалось.

В сети также появились кадры с загоревшимся в результате атаки многоквартирным домом. Ролик записали очевидцы из здания напротив.

