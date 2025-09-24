Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:01, 24 сентября 2025Россия

Число пострадавших при ударе ВСУ по центру российского города выросло

Число пострадавших при ударе ВСУ по центру Новороссийска выросло до шести
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Новороссийска выросло до шести. Об этом говорится в сообщении краснодарского оперштаба в Telegram-канале.

Всех доставили в городскую больницу. Среди пострадавших есть несовершеннолетний. Состояние трех из них оценивается как среднее, еще троих — как тяжелое.

«Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу "Новороссийск". В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о жертвах при ударе ВСУ по городу. По его словам, пострадали три человека, еще двух спасти не удалось. Атака пришлась на гостиницу «Новороссийск» и жилые дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    Фигурант дела коммунальной империи Урала высказался в суде

    Холодная погода сохранится в Москве до конца недели

    В Китае высказались об отказе от российских энергоносителей

    Европейская страна решила отказаться от транзита российского газа

    Создана таблетка-аналог «Оземпика» для снижения веса

    По ранению пострадавшего при атаке по центру Новороссийска определили тип вооружения ВСУ

    Максим Галкин погасил долг за дом в Грязи

    Число пострадавших при ударе ВСУ по центру российского города выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости