Число пострадавших при ударе ВСУ по центру российского города выросло

Число пострадавших при ударе ВСУ по центру Новороссийска выросло до шести

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Новороссийска выросло до шести. Об этом говорится в сообщении краснодарского оперштаба в Telegram-канале.

Всех доставили в городскую больницу. Среди пострадавших есть несовершеннолетний. Состояние трех из них оценивается как среднее, еще троих — как тяжелое.

«Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу "Новороссийск". В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о жертвах при ударе ВСУ по городу. По его словам, пострадали три человека, еще двух спасти не удалось. Атака пришлась на гостиницу «Новороссийск» и жилые дома.