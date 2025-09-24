Пожар в многоэтажном доме после удара ВСУ по центру российского города сняли на видео

Пожар в жилом доме после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Новороссийска сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах видно объятую пламенем многоэтажку. От нескольких очагов пожара вверх поднимаются густые столбы дыма. Очевидец снял видео из окна квартиры дома напротив.

По данным канала, жильцов дома эвакуируют.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о жертвах при ударе ВСУ по городу. По его словам, пострадали три человека, еще двух спасти не удалось. Атака пришлась на гостиницу «Новороссийск» и жилые дома.