В подвале атакованного ВСУ здания в Новороссийске оказались заблокированы люди

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Новороссийске в подвале атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) здания, где расположен пункт проката самокатов, оказались заблокированы три человека. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, в строение попал беспилотник, в результате чего начался пожар. Сейчас к находящимся в ловушке людям едут спасатели.

Журналисты также выяснили, что число пострадавших выросло до четырех. В городе полыхают крыши двух жилых домов, а также две квартиры по двум другим адресам.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о трех пострадавших и двух жертвах. По его данным, повреждения получили пять жилых домов, включая многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск».

ВСУ атаковали центр Новороссийска днем 24 сентября. Обломки сбитых дронов упали на несколько многоэтажек и парковку.

