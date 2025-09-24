Россия
Стало известно о пожаре в ряде российских многоэтажек после падения обломков дронов ВСУ

Mash: В Новороссийске на несколько многоэтажек упали обломки украинских дронов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Новороссийске на несколько многоэтажек и парковку упали обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Kub Mash в своем Telegram.

Как стало известно каналу, пожар охватил несколько жилых домов и автомобилей в российском городе. Их точное число не раскрывается.

Со слов очевидцев, над крышами нескольких многоквартирных домов поднялся густой дым, а окна и фасады зданий посекло осколками.

Данных о пострадавших на данный момент нет. Других деталей произошедшего не приводится.

Ранее жителей Новороссийска предупредили об опасности удара с моря с помощью безэкипажных катеров. Горожан призвали укрыться в помещениях.

