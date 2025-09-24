Жителей российского города предупредили об опасности удара ВСУ с моря

Глава Новороссийска Кравченко предупредил жителей об угрозе морских дронов ВСУ

Жителей Новороссийска предупредили об опасности удара с моря. Об этом горожан проинформировал мэр Андрей Кравченко в Telegram.

«Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК)», — написал он.

В этой связи Кравченко призвал горожан укрыться в помещениях, окна которых не выходят на море. Также он указал на недопустимость нахождения на побережье до отмена сигнала тревоги.

Ранее в сентябре Минобороны сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров украинских вооруженных сил в Черном море. Данных о том, что могло быть предполагаемой целью БЭК, не приводилось.