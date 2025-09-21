Россия
12:29, 21 сентября 2025Россия

В Черном море уничтожили безэкипажные катера ВСУ

Минобороны: В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В северо-западной части Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что объект противника ликвидировали силы Черноморского флота.

Других подробностей об инциденте в Минобороны не привели.

Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Отмечалось, что на пораженных объектах занимались разработкой оперативно-тактических комплексов «Сапсан», а также производили дроны, роботизированную боевую технику и барражирующие боеприпасы.

