ВСУ ударили по центру Новороссийска. Есть жертвы, повреждены жилые дома и гостиница

Два человека погибли и 7 пострадали в результате атаки БПЛА на Новороссийск

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) днем 24 сентября атаковали центр города Новороссийска Краснодарского края. Жертвами стали два человека.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждены пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск».

Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города в разгар дня. К сожалению, есть погибшие

Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края

Названо число пострадавших при ударе ВСУ по Новороссийску

Оперативный штаб региона сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали семь человек. Среди них есть несовершеннолетний.

Всех пострадавших доставили в городскую больницу. Врачи оценивают состояние трех пациентов как тяжелое, еще трех — как среднее. Седьмой получил ранения легкой степени тяжести.

По данным оперштаба, повреждены семь домов, включая гостиницу. В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание.

Обломки дронов упали на многоэтажки

По данным источников, на несколько многоэтажных домов и парковку в Новороссийске упали обломки беспилотников ВСУ.

Уточняется, что загорелись несколько жилых зданий и автомобилей. По словам очевидцев, над крышами многоквартирных домов поднялся густой дым, а окна и фасады посекло осколками.

По информации другого источника, после попадания БПЛА загорелось здание, где расположен пункт проката самокатов. В подвале оказались заблокированы три человека. На место направлены спасатели.

Пожар в доме после удара ВСУ попал на видео

Очевидцы сняли на видео пожар, начавшийся в жилом доме после удара украинских беспилотников по центру Новороссийска.

На кадрах видна охваченная огнем многоэтажка. От нескольких очагов возгорания вверх поднимаются столбы дыма. Жильцов эвакуировали. Известно, что запись сделана из окна квартиры дома напротив.

ВСУ ударили по офису КТК в Новороссийске

Также стало известно, что украинские войска нанесли удар по офису Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в центре города.

В пресс-службе компании сообщили, что ранены двое сотрудников, их госпитализировали. У пострадавших диагностировали ранения различной степени тяжести.

У одного из них зафиксировали огнестрельные осколочные ранения, что может говорить о наличии поражающих элементов в боевой части атаковавших дронов.

Работа административного офиса организации временно остановлена. Персонал эвакуировали.

В России отреагировали на удар ВСУ по Новороссийску

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Киев ударом по центру указанного города Краснодарского края провоцирует Россию на ответ.

Он отметил, что ВСУ наносят удары по гражданским объектам, совершенно не разбираясь. «Это абсолютно не точечные удары и не по военным объектам, а чисто по гражданским. Тем самым они пытаются провоцировать Россию на ответные действия, чтобы потом поднять шум», — заявил парламентарий.

Также он назвал действия украинской стороны попыткой дестабилизировать ситуацию внутри РФ. Политик обратил внимание, что мировая общественность никак не реагирует на удары ВСУ по российским гражданским объектам.

А если ответные действия последуют от России, то будет шум

Алексей Чепа депутат Госдумы

Жителей Новороссийска предупреждали об угрозе морских дронов

Утром 24 сентября мэр города Андрей Кравченко предупредил местных жителей об угрозе применения ВСУ безэкипажных катеров (БЭК).

Он просил граждан, в том числе жителей первой береговой линии, покинуть набережную и пляжи. Чиновник рекомендовал горожанам укрыться в помещениях, окна которых не выходят на море.

Генерал Попов называл предположительное место запуска ВСУ БПЛА на Новороссийск

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что армия Украины запустила беспилотники на Новороссийск с моря. Он считает, что этот город России атаковать дронами можно исключительно с акватории, где находился какой-нибудь сухогруз или траулер.

Территориальные воды всего 22,2 километра — 12-мильная морская зона. Дальше идет исключительная экономическая зона, где нужно получать определенное разрешение, согласовывать маршруты и так далее, то есть там не просто хаотичное движение осуществляется Владимир Попов генерал-майор

По словам эксперта, диверсионные группы Киева заходят на эту территорию на разных судах. Он не исключил, что такая операция проводится ВСУ с согласия других стран.