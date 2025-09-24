Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 24 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на удар ВСУ по центру Новороссийска

Депутат Чепа: Ударом по центру Новороссийска ВСУ провоцируют Россию на ответ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ударом по центру Новороссийска Вооруженные силы Украины (ВСУ) провоцируют Россию на ответ, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на атаку украинских беспилотников на южный российский город.

«ВСУ наносят удары по гражданским объектам, совершенно не разбираясь. Это абсолютно не точечные удары и не по военным объектам, а чисто по гражданским. Тем самым они пытаются провоцировать Россию на ответные действия, чтобы потом поднять шум», — заявил Чепа.

Депутат отметил, что мировая общественность никак не реагирует на удары ВСУ по российским гражданским объектам.

«А если ответные действия последуют от России, то будет шум. Ну и с другой стороны, это попытка дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны», — заключил он.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали центр Новороссийска. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что жертвами стали два человека, а трое пострадали. В результате атаки повреждены пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также гостиница «Новороссийск».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

    В российском городе обнаружили мягкое орудие расправы мужчины над женой

    ВСУ ударили по офису трубопроводного консорциума в центре российского города

    Индекс Мосбиржи резко упал

    В России силовики ворвались на мигрантское торжество, прервали его и попали на видео

    Во Франции предсказали судьбу поставленного Украине оружия

    В российском поселке медведь заглядывал в окна

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В России рассказали о машинах для защиты «Тосочки»

    Стоимость бензина в России достигла максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости