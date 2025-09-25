Россия
07:59, 25 сентября 2025Россия

Объявлено о новом уровне боев с Украиной

Экс-вагнеровец Condottiero: Боевые действия с ВСУ в море вышли на новый уровень
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боевые действия с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в море вышли на новый уровень. Об этом объявил экс-боец частной военной компании «Вагнер», ведущий блог в Telegram под псевдонимом Condottiero.

По словам экс-вагнеровца, российские «охотники на дронов» демонстрируют высокую квалификацию.

«В ходе отражения атак были задействованы как водный транспорт, так и подразделения дронщиков. То есть защита портов и морской инфраструктуры начинает приобретать системный характер», — заявил бывший военнослужащий, изучивший материалы СМИ об отражении атак безэкипажных катеров ВСУ.

Ранее в сети появились кадры взрыва атаковавшего Новороссийск морского дрона Magura V5 ВСУ стоимостью почти 23 миллиона рублей. Беспилотники этого типа производятся на Украине и используются для поражения кораблей и береговых объектов. Такие дроны способны преодолевать расстояние до 800 километров.

