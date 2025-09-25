Спокойно наблюдавших за морским боем жителей атакованного ВСУ города России сняли на видео

В Туапсе уничтожение морских дронов ВСУ сняли на видео

В Туапсе уничтожение морских дронов ВСУ сняли на видео. Снятый одним из очевидцев ролик разместил военный эксперт Алексей Живов в Telegram.

24 сентября украинские войска атаковали с моря юг России.

На кадрах горожане молча наблюдают за морским боем в бухте. Некоторые из них стоят в полный рост, вероятно, не опасаясь возможного прилета осколков. Живов возмутился тем, что правоохранители не изолировали место, прилегающее к району боя.

«Где была полиция, которая должна была разогнать зевак, остается только гадать», — написал он.

По данным властей Краснодарского края, при атаке на Туапсе пострадали два человека. Они госпитализированы.