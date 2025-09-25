Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:40, 25 сентября 2025Россия

Спокойно наблюдавших за морским боем жителей атакованного ВСУ города России сняли на видео

В Туапсе уничтожение морских дронов ВСУ сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Туапсе уничтожение морских дронов ВСУ сняли на видео. Снятый одним из очевидцев ролик разместил военный эксперт Алексей Живов в Telegram.

24 сентября украинские войска атаковали с моря юг России.

На кадрах горожане молча наблюдают за морским боем в бухте. Некоторые из них стоят в полный рост, вероятно, не опасаясь возможного прилета осколков. Живов возмутился тем, что правоохранители не изолировали место, прилегающее к району боя.
«Где была полиция, которая должна была разогнать зевак, остается только гадать», — написал он.

По данным властей Краснодарского края, при атаке на Туапсе пострадали два человека. Они госпитализированы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил секретные данные о якобы планируемом наступлении ВСУ. Что об этом известно?

    Китайцев оставили ночевать на полу в аэропорту после столкновения их самолета с российским

    Московских водителей призвали быть осторожными на фоне заморозков

    Спасавшей детей от беспилотников ВСУ россиянке выписали штраф

    Глава Крыма обратился к жителям из-за проблем в регионе и попросил «набраться терпения»

    Apple раскрыла тайну царапин на iPhone 17 Pro

    Названа неожиданная альтернатива энергетикам

    Боец ВСУ встал на колени перед российским дроном, обратился к военным и попал на видео

    Раскрыт гонорар снимавшегося с Зеленским актера за выступление в России

    Кардинально сменившая имидж Рита Ора снялась в нижнем белье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости