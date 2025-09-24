Появились новые данные о пострадавших в курортном городе на юге России при атаке ВСУ

В Туапсе при атаке ВСУ пострадали два человека

В Туапсе при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два человека. Новые данные о пострадавших в курортном городе на юге России появились в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

По данным оперштаба, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, их госпитализировали. Среди доставленных в больницу — один ребенок.

Уточняется, что повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко на своей странице во «ВКонтакте» предупреждал жителей об угрозе атаки беспилотников и обнаружении безэкипажных катеров в Черном море.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при ударе ВСУ по центру Новороссийска выросло до 11. Двое из них — в тяжелом состоянии.