Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:59, 24 сентября 2025Россия

Число пострадавших при ударе ВСУ по центру Новороссийска выросло

Мэр Новороссийска Кравченко сообщил о росте числа пострадавших при ударе ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Новороссийска выросло. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«Пострадали 11 человек (двое — в тяжелом состоянии, четверо — средняя тяжесть и пять — легкой степени тяжести)», — написал он.

Материалы по теме:
«Женщина прямо возле нас шла, вся в крови» Центр Новороссийска попал под мощную атаку ВСУ, есть жертвы. Так город выглядит сейчас
«Женщина прямо возле нас шла, вся в крови»Центр Новороссийска попал под мощную атаку ВСУ, есть жертвы. Так город выглядит сейчас
Сегодня
ВСУ массово атаковали Москву. Сообщается о более чем 40 сбитых дронах. Что известно к этому часу?
ВСУ массово атаковали Москву. Сообщается о более чем 40 сбитых дронах. Что известно к этому часу?
23 сентября 2025
ВСУ ударили по санаторию в Крыму дронами с фугасными боезарядами. Пострадали 16 человек, есть жертвы. В России обещают возмездие
ВСУ ударили по санаторию в Крыму дронами с фугасными боезарядами. Пострадали 16 человек, есть жертвы. В России обещают возмездие
22 сентября 2025

Восемь пострадавших на данный момент находятся в стационаре, еще трое отказались от госпитализации. Несовершеннолетних среди них нет, подчеркнул градоначальник.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о жертвах при ударе ВСУ по городу. По его словам, пострадали три человека, еще двух спасти не удалось. Атака пришлась на гостиницу «Новороссийск» и жилые дома. Затем появилась информация о шести пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    Овечкин получит больше прописанной в контракте зарплаты за прошедший сезон

    Звезда Comedy Woman рассказала о друзьях на Украине

    Звезда сериала «Слово пацана» повторила культовый образ Ксении Собчак

    Вынос бывшего чиновника Росимущества из посольства Армении попал на видео

    Мужчина поехал с братьями на отдых в Таиланд и был унесен волнами у них на глазах

    Лавров и Рубио встретились в Нью-Йорке

    В Сербии представили свой «УМПК» для мин

    Москвичам предсказали бабье лето

    Влияние возможного повышения НДС на инфляцию оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости