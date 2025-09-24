Число пострадавших при ударе ВСУ по центру Новороссийска выросло

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Новороссийска выросло. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
«Пострадали 11 человек (двое — в тяжелом состоянии, четверо — средняя тяжесть и пять — легкой степени тяжести)», — написал он.
Восемь пострадавших на данный момент находятся в стационаре, еще трое отказались от госпитализации. Несовершеннолетних среди них нет, подчеркнул градоначальник.
До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о жертвах при ударе ВСУ по городу. По его словам, пострадали три человека, еще двух спасти не удалось. Атака пришлась на гостиницу «Новороссийск» и жилые дома. Затем появилась информация о шести пострадавших.