Число пострадавших при ударе ВСУ по центру Новороссийска выросло

Мэр Новороссийска Кравченко сообщил о росте числа пострадавших при ударе ВСУ

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Новороссийска выросло. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«Пострадали 11 человек (двое — в тяжелом состоянии, четверо — средняя тяжесть и пять — легкой степени тяжести)», — написал он.

Восемь пострадавших на данный момент находятся в стационаре, еще трое отказались от госпитализации. Несовершеннолетних среди них нет, подчеркнул градоначальник.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о жертвах при ударе ВСУ по городу. По его словам, пострадали три человека, еще двух спасти не удалось. Атака пришлась на гостиницу «Новороссийск» и жилые дома. Затем появилась информация о шести пострадавших.