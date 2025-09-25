Названы суммы выплат семьям жертв и пострадавшим при ударе ВСУ по Новороссийску

Семьям жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск выплатят по 1,5 миллиона рублей. Суммы компенсаций назвал мэр города Андрей Кравченко в Telegram.
Кроме того, пострадавшие могут рассчитывать на сумму от 300 тысяч до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.
Кравченко также сообщил, что предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 15 тысяч рублей на человека. «Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости — 75 000 рублей на человека. За полностью утраченное имущество первой необходимости — 150 000 рублей», — написал он.
Мэр добавил, что получить консультацию по вопросам выплат можно в администрации Центрального внутригородского района.
Ранее в сети появилось видео с истекающей кровью женщиной, раненной в результате атаки дронов на Новороссийск. На кадрах видно, как она стоит коленях на лестнице небольшого крыльца. Судя по ролику, у россиянки травмирована спина.
ВСУ атаковали центр Новороссийска днем 24 сентября. Повреждения получили многоквартирные жилые дома, а также здание гостиницы «Новороссийск». Кроме того, атаке подвергся город Туапсе. Согласно последним официальным данным, в обоих населенных пунктах пострадали 16 человек, двоих спасти не удалось.