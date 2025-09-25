Названы суммы выплат семьям жертв и пострадавшим при ударе ВСУ по Новороссийску

Семьям жертв атаки ВСУ на Новороссийск выплатят по 1,5 миллиона рублей

Семьям жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск выплатят по 1,5 миллиона рублей. Суммы компенсаций назвал мэр города Андрей Кравченко в Telegram.

Кроме того, пострадавшие могут рассчитывать на сумму от 300 тысяч до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.

Кравченко также сообщил, что предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 15 тысяч рублей на человека. «Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости — 75 000 рублей на человека. За полностью утраченное имущество первой необходимости — 150 000 рублей», — написал он.

Мэр добавил, что получить консультацию по вопросам выплат можно в администрации Центрального внутригородского района.

Ранее в сети появилось видео с истекающей кровью женщиной, раненной в результате атаки дронов на Новороссийск. На кадрах видно, как она стоит коленях на лестнице небольшого крыльца. Судя по ролику, у россиянки травмирована спина.

ВСУ атаковали центр Новороссийска днем 24 сентября. Повреждения получили многоквартирные жилые дома, а также здание гостиницы «Новороссийск». Кроме того, атаке подвергся город Туапсе. Согласно последним официальным данным, в обоих населенных пунктах пострадали 16 человек, двоих спасти не удалось.

