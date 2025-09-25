Путешествия
Российский аэропорт приостановил полеты

Росавиация: В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении. Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о корректировке расписания рейсов в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропортах Геленджика, Сочи и Краснодара. 11 сентября аэропорт Краснодара открылся впервые с начала спецоперации в феврале 2022 года. Рейсы теперь будут выполняться каждый день с 09:00 до 19:00.

