Пассажирам московских аэропортов пришлось спать на матрасах из-за атак БПЛА

Mash: Пассажиры московских аэропортов спали на матрасах из-за атак БПЛА
Елизавета Гринберг (редактор)

Пассажирам московских аэропортов пришлось спать на матрасах из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Видео публикует Telegram-канал Mash.

Сообщается, что было отменено или задержано более 100 рейсов. На кадрах видно, что прямо на полу в зале ожидания Шереметьево люди отдыхают или спят.

Ранее в Минобороны России заявили, что в ночь с 22 на 23 сентября средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 69 украинских дронов. Также сообщалось, что из-за атак БПЛА на Москву несколько рейсов московского аэропорта Шереметьево были отменены.

