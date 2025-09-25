Мошенники лишились сообщника из-за обманувшего их российского пенсионера

Пенсионер помог полиции задержать курьера телефонных мошенников

В Московской области 88-летний российский пенсионер помог полиции задержать курьера телефонных мошенников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, представившаяся работником военной прокуратуры мошенница рассказала мужчине, что с его банковского счета перевели деньги для финансирования Вооруженных сил Украины и ему нужно отдать свои накопления в три миллиона рублей на проверку. Мужчина сделал вид, что поверил, и убедил мошенников прислать своего сообщника за деньгами, а сам позвонил в полицию.

Дальнейшие действия заявителя проходили под контролем оперативников. Вскоре на встречу к пожилому мужчине пришла 23-летняя девушка. Она забрала у дедушки пакет с муляжом денежных средств, подготовленным сыщиками, после чего была задержана.

