15:27, 25 сентября 2025Силовые структуры

Мошенники лишились сообщника из-за обманувшего их российского пенсионера

Пенсионер помог полиции задержать курьера телефонных мошенников
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Московской области 88-летний российский пенсионер помог полиции задержать курьера телефонных мошенников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, представившаяся работником военной прокуратуры мошенница рассказала мужчине, что с его банковского счета перевели деньги для финансирования Вооруженных сил Украины и ему нужно отдать свои накопления в три миллиона рублей на проверку. Мужчина сделал вид, что поверил, и убедил мошенников прислать своего сообщника за деньгами, а сам позвонил в полицию.

Дальнейшие действия заявителя проходили под контролем оперативников. Вскоре на встречу к пожилому мужчине пришла 23-летняя девушка. Она забрала у дедушки пакет с муляжом денежных средств, подготовленным сыщиками, после чего была задержана.

