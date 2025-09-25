Российский турист купил в Таиланде мотоциклы и открыл нелегальный бизнес по их аренде

Российский турист был арестован в Таиланде за нелегальный прокат мотоциклов

Российский турист купил в Таиланде мотоциклы и открыл нелегальный бизнес по их аренде, однако был арестован. Об этом сообщает Khaosod English.

Местная полиция поймала 30-летнего Тимофея на острове Пханган 24 сентября. В этот момент он обучал иностранную туристку езде на мотоцикле. Правоохранители обнаружили у россиянина 10 байков, которые он приобрел для проката.

Чтобы не попасться властям, Тимофей работал без предоплаты и проверки документов. Он парковал транспортные средства в разных точках, координаты которых передавал клиентам, в основном израильским, посредством WhatApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Аренда мотоцикла на месяц стоила 8 тысяч батов (около 21 тысячи рублей).

Путешественник из России признался, что занимался нелегальным бизнесом на протяжении полугода, оформив лишь туристическую визу. В месяц в среднем он получал до 150 тысяч батов (около 394,5 тысячи рублей), в год его заработок составил бы более 900 тысяч батов (около 2,3 миллиона рублей).

Ранее в Таиланде арестовали блогера, снимавшего боевые действия на границе с Камбоджей. Позже его депортировали.