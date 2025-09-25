Ценности
«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала фото с обнаженными ягодицами

Водитель грузовика Милена Гонсалес показала фанатам откровенное фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @milena08gonzalez

Водитель грузовика из Коста-Рики Милена Гонсалес показала фанатам откровенное фото. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающей 548 тысяч подписчиков.

Блогерша, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», предстала на размещенном кадре, стоя у скалы спиной к камере. Она позировала в черном бикини, которое состояло из топа с завязками и стрингов, обнажающих ягодицы.

Также сетевая знаменитость надела прозрачное облегающее мини-платье и солнцезащитные очки и уложила волосы в высокий пучок.

Ранее в сентябре канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», снялась в откровенном виде и раскрыла секрет стройности.

