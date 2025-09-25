Силовые структуры
13:09, 25 сентября 2025Силовые структуры

Следователи нашли отравителя российских студентов-юристов

СК предъявил обвинение шеф-повару в отравлении 43 студентов УрГЮУ на выпускном
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следователи обвинили 39-летнего шеф-повара кейтеринга в массовом отравлении студентов Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) на выпускном в Екатеринбурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области.

Шеф-повар обвиняется по части 1 статьи 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей») УК РФ. По версии следствия, он допустил нарушения на пищеблоке ресторана, в результате чего на банкет в кафе «Версаль» была поставлена некачественная продукция.

В период с 11 по 12 июля этой едой отравились 43 человека, 23 из них получили легкий вред здоровью. У потерпевших обнаружили сальмонеллез.

Вскоре шеф-повар предстанет перед судом.

