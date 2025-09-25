Путешествия
Собиравшиеся в Турцию россияне узнали о переносе рейса на 16 часов в аэропорту

Алина Черненко

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово задержали на 16 часов вылет самолета Azur Air в турецкую Анталью. Об этом сообщает портал E1.RU.

Собиравшаяся на отдых россиянка Елена рассказала изданию, что они узнали о переносе рейса уже в воздушной гавани. «Мы не стали ждать там, уехали домой, забрали чемоданы», — пожаловалась пассажирка.

В пресс-службе перевозчика пояснили, что задержка рейса связана с заменой лайнера. На время ожидания пассажиров разместили в гостинице и предоставили им прохладительные напитки и горячее питание, добавили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что сотни россиян застряли в аэропорту на 12 часов. Сначала туристам сказали, что причина задержки в том, что экипаж не отдохнул и не готов к полету, а позже — что авиаперевозчик устраняет технические проблемы с бортом.

