Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:40, 24 сентября 2025Путешествия

Сотни россиян застряли в аэропорту на 12 часов из-за отдыхавших стюардесс

Россияне застряли в аэропорту Самары на 12 часов, ожидая рейс до Антальи
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сотни россиян застряли в аэропорту на 12 часов из-за отдыхавших стюардесс. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пассажиры рейса авиакомпании AzurAir должны были вылететь в турецкую Анталью из Самары еще в четыре часа утра по местному времени (три часа утра по Москве) 24 сентября. Пассажиры жалуются, что рейс переносили уже несколько раз. Сначала туристам сказали, что причина задержки в том, что экипаж не отдохнул и не готов к полету. Позже — что авиаперевозчик устраняет технические проблемы с бортом.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Уточняется, что посадки ожидают более 300 человек, в том числе дети. Сотрудники авиакомпании выдали бутерброды, однако их не хватило на всех. Также сообщается, что рейс предварительно перенесли на 19:00 (18:00 мск).

Ранее россияне застряли в аэропорту после ЧП с самолетом египетских авиалиний. У борта загорелся двигатель, рейс перенесли на сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    На российском курорте открыли самый высокий подвесной мост в стране

    Захарова высказалась об атаке ВСУ на Новороссийск

    Зеленский призвал Евросоюз помочь Молдавии

    Необычный фестиваль близнецов прошел в России

    Сербия вооружится противотанковыми «Комарами»

    Жена Павла Мамаева показала внешность на архивном фото со словами «нос еще не тронула»

    Сотни россиян застряли в аэропорту на 12 часов из-за отдыхавших стюардесс

    Постпред США при ООН заявил о серьезном послании Трампа России

    Производство машин в России снизилось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости