Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:41, 25 сентября 2025Силовые структуры

Стреляющий из пистолета мужчина в спортивном костюме попал на видео в российском городе

На Урале мужчина выстрелил из пистолета во дворе жилого дома, идет проверка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

На Урале во дворе жилого дома мужчина в спортивном костюме устроил стрельбу. Его сняли на видео очевидцы, запись опубликовало издание E1.ru.

На кадрах видны двое мужчин, один из них вынимает пистолет и стреляет в сторону жилого дома.

Жители пятиэтажного дома на улице Энергостроителей в городе Березовский рассказали, что их разбудил ночью шум дебоша и выстрелов. Белый ВАЗ-2114 привез несколько человек, один из них был вооружен. В настоящее время полиция проводит проверку и ищет неизвестных мужчин.

Ранее сообщалось, что дед выстрелил в толпу школьников, которые громко прыгали по крышам гаражей в Батайске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обратился с угрозой к Кремлю

    В России ответили на угрозу Зеленского к Кремлю

    Россиянин разрешил конфликт с товарищем и попал под следствие

    Суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы

    Володин отреагировал на ужесточение закона об иноагентах и вспомнил СССР

    Названы преимущества антидроновых лазеров

    Участнику банды милиционеров вынесли приговор за расправу над 11 россиянами

    Инвесторы начали массово советоваться с ИИ по поводу вложения денег

    Медведев дважды в посте из трех предложений оскорбил Зеленского

    Снявшего секс в пикапе на видео российского треш-блогера задержали в Таиланде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости