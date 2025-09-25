Стреляющий из пистолета мужчина в спортивном костюме попал на видео в российском городе

На Урале мужчина выстрелил из пистолета во дворе жилого дома, идет проверка

На Урале во дворе жилого дома мужчина в спортивном костюме устроил стрельбу. Его сняли на видео очевидцы, запись опубликовало издание E1.ru.

На кадрах видны двое мужчин, один из них вынимает пистолет и стреляет в сторону жилого дома.

Жители пятиэтажного дома на улице Энергостроителей в городе Березовский рассказали, что их разбудил ночью шум дебоша и выстрелов. Белый ВАЗ-2114 привез несколько человек, один из них был вооружен. В настоящее время полиция проводит проверку и ищет неизвестных мужчин.

