13:39, 25 сентября 2025Силовые структуры

Суд смягчил наказание российскому миллионеру по делу о смертельном ДТП

Мосгорсуд приговорил миллионера Шепеля к 3 годам колонии за смертельное ДТП
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Московский городской суд смягчил приговор по делу о смертельном ДТП с участием российского миллионера Алексея Шепеля. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Приговор смягчили на полгода, приговорив Шепеля к трем годам лишения свободы с пребыванием в колонии-поселении.

Речь идет о ДТП, произошедшем в феврале 2022 года на Рублевском шоссе. Тогда Шепель был за рулем своего автомобиля марки Mercedes-Benz, на высокой скорости он выехал на встречную полосу и спровоцировал массовое ДТП с девятью машинами. В результате столкновения сильно пострадала 20-летняя девушка, ехавшая в такси. Она провела в коме 18 дней, врачи не смогли ее спасти. Кроме того, водитель такси также был сильно травмирован. В итоге он потерял трудоспособность.

Адвокаты миллионера настаивали на его невиновности. По их словам, Шепель в момент аварии потерял сознание из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. Отмечается, что суд первой инстанции установил, что фигурант сел за руль, зная о своих заболеваниях.

