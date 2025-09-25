Бывший СССР
Супруга Зеленского раскрыла подробности встречи с Меланией Трамп

Елена Зеленская обсудила с первой леди США Меланией Трамп защиту детей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Bing Guan / Reuters

Первая леди Украины Елена Зеленская на встрече с первой леди США Меланией Трамп обсудила общие ценности и защиту детей. Подробности разговора Зеленская раскрыла в Telegram.

«Встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства», — говорится в публикации.

Зеленская также поблагодарила первую леди США за письмо, которое ее супруг президент Дональд Трамп передал российскому лидеру Владимиру Путину в ходе переговоров на Аляске.

Мелания Трамп встретилась с Еленой Зеленской 24 сентября. Разговор прошел на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

