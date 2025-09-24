Мелания Трамп встретилась с женой Зеленского

Мелания Трамп встретилась с Еленой Зеленской на полях Генассамблеи ООН

Первая леди США Мелания Трамп встретилась с женой украинского лидера Еленой Зеленской. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное» со ссылкой на источники в украинской делегации.

«Елена Зеленская и Мелания Трамп провели двустороннюю встречу на полях Генассамблеи ООН», — сказано в публикации. Подробности не разглашаются.

При этом ранее утверждалось, что Мелания Трамп отказалась от встречи с Еленой Зеленской. Об этом сообщал старший советник первой леди США Марк Бекман.

В августе первая леди США написала письмо президенту России Владимиру Путину, она попросила политика защитить детей от войны, установив мир. Послание российскому лидеру передал президент США во время встречи на Аляске.