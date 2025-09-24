Бывший СССР
Мелания Трамп встретилась с женой Зеленского

Мелания Трамп встретилась с Еленой Зеленской на полях Генассамблеи ООН
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bing Guan / Reuters

Первая леди США Мелания Трамп встретилась с женой украинского лидера Еленой Зеленской. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное» со ссылкой на источники в украинской делегации.

«Елена Зеленская и Мелания Трамп провели двустороннюю встречу на полях Генассамблеи ООН», — сказано в публикации. Подробности не разглашаются.

При этом ранее утверждалось, что Мелания Трамп отказалась от встречи с Еленой Зеленской. Об этом сообщал старший советник первой леди США Марк Бекман.

В августе первая леди США написала письмо президенту России Владимиру Путину, она попросила политика защитить детей от войны, установив мир. Послание российскому лидеру передал президент США во время встречи на Аляске.

    Все новости