Тараканы поселились в еде и мыле в петербургской школе

В петербургской школе пожаловались на тараканов в еде и мыле

Одну из школ Санкт-Петербурга атаковали тараканы. Насекомые поселились в еде и мыле, которым моют руки дети, сообщает телеканал 78.ru.

Речь идет о школе № 98 на Гражданском проспекте. На проблему с тараканами там пожаловались еще более года назад, и она до сих пор не решилась. Насекомых находят в учебных классах, столовой, туалетах и гардеробной. Издание уточняет, что тараканов обнаруживали даже в еде и туалетном мыле.

Родители учеников неоднократно обращались к директору с просьбой решить проблему. Администрация школы направляла запросы в санэпидемстанцию, но ситуация до сих пор не изменилась.

Ранее на северо-востоке Москвы пожаловались на кишащие тараканами дома. Речь идет о Малахитовой улице в районе Ростокино. На записи, сделанной местными жителями, видно, как сотни насекомых ползают по земле возле одного из домов, а также прямо по фасаду здания.