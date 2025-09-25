Ценности
18:14, 25 сентября 2025

Телезвезда показала лицо во время борьбы с акне со словами «это кажется невыносимым»

Британская телезвезда Джорджия Тоффоло показала лицо во время борьбы с акне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @georgiatoffolo

Британская телезвезда Джорджия Тоффоло показала внешность во время борьбы с акне со словами «это кажется невыносимым». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах знаменитость продемонстрировала лицо и шею, которые были покрыты прыщами, рубцами и пигментными пятнами. Она указала, что на протяжении последних шести месяцев сражалась с обострением акне. С данным заболеванием кожи девушка впервые столкнулась в подростковом возрасте и впоследствии назвала его своей самой большой проблемой.

«Иногда это кажется невыносимым, и я никогда не думала, что в тридцать лет все еще буду бороться с акне. Но я усвоила, что прогресс не всегда означает достижение совершенства», — отметила Тоффоло. Также она поддержала подписчиков, имеющих подобное заболевание, и попросила их поделиться своими историями.

В марте звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун снялась без макияжа и показала прыщи на лице.

