Трамп потреботвал расследования трех событий во время его речи в ООН

Трамп в письме к генсеку ООН потребовал расследовать саботаж его визита в ГА

Американский президент Дональд Трамп написал письмо генеральному секретарю ООН, в котором потребовал расследовать «тройной саботаж» его визита в Генасамблею (ГА). Все свои претензии глава Белого дома описал в своей соцсети Truth Social.

Среди событий, вызвавших недовольство Трампа во время его пребывания в штаб-квартире всемирной организации, оказались аварийная остановка эскалатора, неработающий телесуфлер и пропавший во время его выступления звук в зале.

«Удивительно, как мы с Меланией не упали лицом вниз на острые края этих стальных ступенек. Просто мы оба крепко держались за поручень, иначе случилась бы катастрофа», — описал Трамп случай с остановкой эскалатора.

После этого он пожаловался на поломку телесуфлера, что произошло прямо во время его выступления. «Я сразу подумал: «Ого, сначала эскалатор, а теперь еще и сломанный телесуфлер. Что это за место?» — отметил президент США.

Помимо этого, во время его речи в зале, где в том числе находились мировые лидеры, пропал звук. По окончании выступления Трамп спросил у первой леди Мелании, как все прошло. Супруга, сидевшая прямо перед ним во время его речи, сказала: «Я не расслышала ни слова из того, что ты сказал».

«Им должно быть стыдно. Неудивительно, что Организация Объединенных Наций не смогла выполнить свою задачу, для которой она была создана», — резюмировал американский лидер.

Ранее Трамп в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал страны Европы за их политику в отношении Москвы. Он заявил, что Европа не может вести борьбу с Россией и одновременно закупать ее энергоносители, и назвал это позором.