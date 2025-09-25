«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М

УВЗ: Т-90М получил дополнения для повышения точности стрельбы с ЗОП

Оборудование российского танка Т-90М «Прорыв» доработали для повышения точности стрельбы с закрытых огневых позиций (ЗОП). Об этом рассказал концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Telegram.

Отмечается, что современная система управления огнем (СУО), которую получил танк, обеспечивает высокую точность даже при стрельбе с предельных дистанций.

Оборудование Т-90М вычисляет поправки с учетом расстояния до цели, рельефа местности, погодных условий и других параметров. В концерне подчеркнули, что опыт СВО учитывают при модернизации СУО. «В программное обеспечение СУО вносятся необходимые дополнения для повышения точности при стрельбе прямой наводкой и с закрытых огневых позиций», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре бывший начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев допустил, что Т-90М с учетом дальнейших доработок будут стоять на вооружении Российской армии еще как минимум 10-15 лет.