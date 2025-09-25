Бывший СССР
В ДНР заявили о взятии Красноармейска в полукольцо

Кимаковский: ВС России взяли Красноармейск в полукольцо
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации взяли в полукольцо город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Красноармейск в полукольце. С трех сторон наши штурмовые группы оказывают давление на противника в городе», — заявил чиновник.

По его словам, украинские войска были поджаты с севера, востока и юга, но укрепляют оборону при помощи подразделений БПЛА.

Ранее Кимаковский заявил, что российские бойцы взяли в огневой мешок Северск. По его данным, Киев пытается перебрасывать резервы на этот участок фронта, идут тяжелые бои.

