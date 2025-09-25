Бывший СССР
В Кремле рассказали о кандидатуре России и Белоруссии на пост генсека ООН

Песков: Путин и Лукашенко поддержали кандидатуру Гросси на пост генсека ООН
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Lisa Leutner / Reuters

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поддержали намерение главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси баллотироваться на пост генсека ООН. О кандидатуре Москвы и Минска рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Они действительно приветствовали готовность господина Гросси выдвигать свою кандидатуру», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что не осведомлен о позиции других стран по кандидатуре Гросси.

Ранее стало известно, что Гросси намерен заручиться поддержкой США, чтобы стать генсеком ООН. По сообщениям американской прессы, официально глава МАГАТЭ прибыл в Вашингтон, чтобы проинформировать высокопоставленных чиновников о ситуации в Иране, однако неофициально Гросси воспользовался поездкой, чтобы дать понять, что хочет занять высший пост в ООН.

