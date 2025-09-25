Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:49, 25 сентября 2025Бывший СССР

В Кремле высказались о готовности России к переговорам по Украине

Песков: Россия открыта для выхода на трек мирных переговоров по Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Россия остается открытой для выхода на трек мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров», — подчеркнул он.

Песков также заявил, что Россия будет продолжать взаимодействие с Казахстаном. До этого стало известно, что в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с Владимиром Зеленским специальную военную операцию и решения украинского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оштрафовали женщину, спасавшую детей во время атаки украинских беспилотников. За что?

    В России отец ворвался в школу с угрозами, схватил подростка за горло и попал на видео

    Стреляющий из пистолета мужчина в спортивном костюме попал на видео в российском городе

    Известная российская блогерша рассказала о слепоте на один глаз

    Польша вознамерилась сбивать российские дроны над Украиной и Белоруссией

    Суд смягчил наказание российскому миллионеру по делу о смертельном ДТП

    Анонсированы две международные встречи Путина

    Российский блогер занялся сексом в кузове движущегося пикапа в Таиланде и попал на видео

    Набиуллина оценила выход российской экономики из перегрева

    Раскрыты траты Пугачевой и Галкина на замок в Грязи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости