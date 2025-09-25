В Кремле высказались о готовности России к переговорам по Украине

Песков: Россия открыта для выхода на трек мирных переговоров по Украине

Россия остается открытой для выхода на трек мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров», — подчеркнул он.

Песков также заявил, что Россия будет продолжать взаимодействие с Казахстаном. До этого стало известно, что в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с Владимиром Зеленским специальную военную операцию и решения украинского кризиса.