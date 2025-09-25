Бывший СССР
12:32, 25 сентября 2025Бывший СССР

В Кремле высказались о Казахстане после встречи Токаева и Зеленского

Песков: Россия будет продолжать взаимодействие с друзьями из Казахстана
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Россия будет продолжать взаимодействие с Казахстаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

23 сентября в кулуарах Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским специальную военную операцию (СВО) и решения украинского кризиса. «Лента.ру» обратила внимание, что политики вели переговоры на английском языке.

«Конечно же, по всем возможным областям мы будем тоже продолжать взаимодействие с нашими друзьями из Казахстана и будем участвовать во всех конкурентных процессах», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев якобы предлагал Москве провести на территории Казахстана переговоры президентов России и Украины.

