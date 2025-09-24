Зеленский предложил России провести мирные переговоры в Казахстане. Почему Киев выбрал именно Астану?

Зеленский предложил провести переговоры в Казахстане, Песков оценил его слова

Киев якобы предлагал Москве провести на территории Казахстана переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского по урегулированию конфликта. С таким заявлением Зеленский выступил в эфире Fox News.

Мы сказали: «Даже если вы хотите провести переговоры где-то вроде Казахстана, мы готовы» Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский вновь отверг предложение приехать в Москву

По словам Зеленского, Киев предложил Москве следующие варианты проведения встречи на высшем уровне:

Турция

Саудовская Аравия

Катар

нейтральные страны Европы — Австрия и Швейцария

Политик также вновь упомянул предложение российского руководства приехать в Москву и отверг идею. Он обвинил Россию в якобы затягивании организации встречи.

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Токаев заявил о готовности предоставить площадку для переговоров

После высказывания Зеленского президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика может стать площадкой для переговоров на всех уровнях между Россией и Украиной, в том числе на высшем уровне. Политик подчеркнул, что встречи на высоком уровне должны быть тщательно подготовлены.

Если будет желание лидеров России и Украины приехать в Казахстан, то мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана

Однако Токаев отказался называть Казахстан посредником в урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, надежды на заключение мирного соглашения в условиях продолжающихся боевых действий являются «нереалистичными».

При этом казахстанский президент упрекнул стороны конфликта на Украине в многочисленных отсылках к историческим вопросам, включая историю украинской государственности. Политик не выступил с конкретными обвинениями, однако перечислил вопросы, неоднократно поднимавшиеся Москвой на высоком уровне, и указал на «разброс мнений».

Территориальный вопрос сейчас самый главный и трудный, но его практическое решение за переговорным столом пока не просматривается из-за сопутствующих дискуссий на историческую тему (Киевская Русь, «территориальные подарки», украинская государственность и другие) Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана

Зеленский поблагодарил Токаева за поддержку суверенитета

22 сентября Токаев и Зеленский встретились впервые с 2019 года на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Политики провели переговоры на английском языке, хотя оба владеют русским языком — одним из рабочих языков организации.

Стороны обсудили целый ряд вопросов, включая урегулирование конфликта на Украине. Как заявили в пресс-службе Токаева, Зеленский изложил свой взгляд на противостояние с Россией, а казахский лидер подчеркнул необходимость «продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта».

Сейчас ключевая задача — достижение справедливого и длительного мира, с надежными гарантиями безопасности. (…) Спасибо Казахстану за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины Владимир Зеленский президент Украины

10 августа Токаев и Зеленский также обсудили по телефону урегулирование конфликта на Украине. Президент Казахстана назвал главным приоритетом «сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности».

Как на предложение отреагировали в России?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на высказывание Зеленского отметил, что Киев изначально предлагал неприемлемые для Москвы варианты для встречи — Австрию и Швейцарию, и лишь затем упомянул Казахстан. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин сохраняет готовность к встрече, однако без подготовки это станет «пиар-акцией, обреченной на провал».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» назвал Астану и Бишкек подходящими площадками для встречи Путина и Зеленского. Он упомянул ранее проходившие в Астане переговоры по урегулированию конфликта в Сирии и назвал возможное проведение встречи делегаций России и Украины «максимально позитивным».

Есть то пространство, которое когда-то было общим для России и Украины — это республики бывшего СССР. Ряд столиц стран СНГ был в свое время задействован для важных международных переговоров Дмитрий Новиков первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

«Лента.ру» также направила запросы с просьбой прокомментировать возможность проведения переговоров в Казахстане в Министерство иностранных дел России, а также в МИД Казахстана и посольство республики в Москве. На момент публикации дипломатические учреждения не ответили на вопросы издания.