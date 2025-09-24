Бывший СССР
Постсоветская страна объявила о готовности стать местом переговоров глав России и Украины

Токаев заявил, что Казахстан может стать площадкой для переговоров РФ и Украины
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика может стать площадкой для переговоров на всех уровнях между Россией и Украиной, в том числе между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Его слова приводит Tengrinews в своем Telegram-канале.

«Если будет желание лидеров России и Украины приехать в Казахстан, то мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров», — заявил президент Казахстана.

Он также заявил, что встречи на высоком уровне должны тщательно готовится. В то же время, отмечает Токаев, надеяться на практический результат без перемирия — нереалистично.

23 сентября в кулуарах Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским специальную военную операцию (СВО) и решения украинского кризиса. «Лента.ру» обратила внимание, что лидеры вели переговоры на английском языке.

