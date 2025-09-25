Захарова: Граждане Украине и думать не хотят о территориях

Оставшиеся на Украине граждане не готовы отвоевывать территории, на возвращение которых претендует украинский президент Владимир Зеленский. На это указала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«А кому нужны на Украине эти "территории"? (...) Остатки тех, кто находится на Украине, не то что про эти "территории" думать не хотят, а только и мечтают, чтобы людоловы, отправляющие их на якобы бой за "территории", сдохли», — заявила дипломат.

Она добавила, что в возвращении Киевом территории в первую очередь заинтересованы европейские союзники Украины, которые сами не живут в стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посоветовал сотрудникам Кремля узнать местонахождение бомбоубежищ. По его словам, Киев готов использовать против России дальнобойное оружие США.