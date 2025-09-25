Силовые структуры
В России на чабанской стоянке нашли машину с двумя телами

СК: В Тыве чабан застрелил двух знакомых
Любовь Ширижик
Кадр: Telegram-канал «СУ СКР по Республике Тыва»

В Пий-Хемском районе на чабанской стоянке была обнаружена машина с двумя телами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Тыва.

У мужчин имелись огнестрельные ранения. Осмотр автомобиля следователями попал на видео.

Автомобиль был припаркован на территории чабанской стоянки в местечке «Ажыг-Хол». В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастен 48-летний хозяин чабанской стоянки. По версии следствия, он поругался со знакомыми и в ходе конфликта применил в качестве последнего аргумента огнестрельное оружие. Выстрелы оказались летальными для мужчин.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

