Открывшего стрельбу из ружья по людям во время спора россиянина взяли под стражу

В Тюмени суд взял под стражу мужчину за стрельбу по людям из-за продажи дома

В Тюмени суд взял под стражу 39-летнего жителя за стрельбу по людям из ружья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в преступлении по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ. По версии следствия, вечером 5 сентября между двумя семьями произошел конфликт из-за продажи дома, во время которого фигурант достал ружье и стал стрелять в сторону оппонентов. После этого он скрылся с места.

Потерпевших госпитализировали с огнестрельными ранениями, а стрелявшего задержали по горячим следам.

