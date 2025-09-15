Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:06, 15 сентября 2025Силовые структуры

Лидер банды мигрантов лишился российского гражданства из-за откушенного уха

На Амуре лидер банды мигрантов, откусивший оппоненту ухо, лишился гражданства
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Амурской области 30-летнего иностранца лишили российского гражданства после того, как он откусил мужчине ухо во время конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, иностранец приехал в населенный пункт Свободный несколькими годами ранее, где, создав банду из мигрантов, стал вымогать деньги у местных жителей и «крышевать» бизнес. Однако в конце 2024 года вместе со своим братом он устроил в кафе потасовку, во время которой покалечил оппонента. Мужчин взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудили криминального авторитета за стрельбу у кальянной.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга». Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

    Ирина Шейк в крошечном бикини покачалась на качелях

    В Армении объяснили решение убрать Арарат

    Бывшие влюбленные случайно встретились через 16 лет и сразу решили пожениться

    Российские войска заняли населенный пункт в Запорожской области

    ВСУ предупредили о критичном техническом сбое

    Состоявшую на учете в психдиспансере москвичку нашли без признаков жизни в парке

    Российских туристов с шестимесячным ребенком на руках вывели из каньона реки в Сочи

    У знаменитого российского музыканта заподозрили потерю зрения

    Лидер банды мигрантов лишился российского гражданства из-за откушенного уха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости