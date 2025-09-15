Лидер банды мигрантов лишился российского гражданства из-за откушенного уха

На Амуре лидер банды мигрантов, откусивший оппоненту ухо, лишился гражданства

В Амурской области 30-летнего иностранца лишили российского гражданства после того, как он откусил мужчине ухо во время конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, иностранец приехал в населенный пункт Свободный несколькими годами ранее, где, создав банду из мигрантов, стал вымогать деньги у местных жителей и «крышевать» бизнес. Однако в конце 2024 года вместе со своим братом он устроил в кафе потасовку, во время которой покалечил оппонента. Мужчин взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудили криминального авторитета за стрельбу у кальянной.