Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:55, 25 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о необходимости закона о домашнем насилии

Депутат Останина: Необходимости в отдельном законе о домашнем насилии нет
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Необходимости в принятии закона о домашнем насилии в России нет, поскольку в стране и так нетерпимое отношение к насилию в любой из его форм, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина.

«Актуальным является наказание за любое насилие. Неважно, совершили ли его в семье по отношению к детям, по отношению к мужу или жене, в публичном пространстве или на лестничной клетке», — сказала политик.

Останина добавила, что преступник должен нести наказание даже за однократный случай насилия. Она также допустила, что более строгое наказание и отдельная статья могли бы быть актуальны в случае применения насилия в отношении несовершеннолетних.

«Но отдельный закон о домашнем насилии не нужен. Мы не будем списывать зарубежное законодательство. У нас и так нетерпимое отношение к насилию», — заключила депутат.

Ранее в Калининграде 38-летнюю многодетную мать несколько часов избивал в машине бывший муж. Мужчина попросил ее сесть в салон для разговора, однако, как только женщина оказалась в автомобиле, мужчина схватил ее за волосы и стал наносить побои. Затем он вывез бывшую супругу в безлюдное место и избивал на протяжении нескольких часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона созвал экстренное совещание генералов и адмиралов

    Экс-вратарь сборной России заступился за ставшего россиянином бразильца из «Зенита»

    Раскрыты подробности об избившем на глазах ребенка россиянку в магазине

    Выдачу «маскировочных» шенгенских виз российским туристам опровергли

    Путин анонсировал запуск революционной разработки в России

    Генсек НАТО согласился со словами Трампа о российских самолетах

    Германия поддержала выдачу Украине беспроцентного кредита

    Полицейский нашел сбежавшую из дома девочку и спустя 15 лет сделал ей предложение

    В России высказались о необходимости закона о домашнем насилии

    Появились детали последнего дела найденного у отеля в Москве без признаков жизни чиновника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости