В России высказались о необходимости закона о домашнем насилии

Депутат Останина: Необходимости в отдельном законе о домашнем насилии нет

Необходимости в принятии закона о домашнем насилии в России нет, поскольку в стране и так нетерпимое отношение к насилию в любой из его форм, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина.

«Актуальным является наказание за любое насилие. Неважно, совершили ли его в семье по отношению к детям, по отношению к мужу или жене, в публичном пространстве или на лестничной клетке», — сказала политик.

Останина добавила, что преступник должен нести наказание даже за однократный случай насилия. Она также допустила, что более строгое наказание и отдельная статья могли бы быть актуальны в случае применения насилия в отношении несовершеннолетних.

«Но отдельный закон о домашнем насилии не нужен. Мы не будем списывать зарубежное законодательство. У нас и так нетерпимое отношение к насилию», — заключила депутат.

Ранее в Калининграде 38-летнюю многодетную мать несколько часов избивал в машине бывший муж. Мужчина попросил ее сесть в салон для разговора, однако, как только женщина оказалась в автомобиле, мужчина схватил ее за волосы и стал наносить побои. Затем он вывез бывшую супругу в безлюдное место и избивал на протяжении нескольких часов.