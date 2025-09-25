Спорт
21:09, 25 сентября 2025Спорт

В США пообещали противодействовать попыткам отстранить Израиль от ЧМ-2026

В Госдепе США пообещали не допустить отстранения Израиля от ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andre Weening / Globallookpress.com

В Госдепартаменте США пообещали противодействовать попыткам отстранения сборной Израиля от потенциального участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на неназванного представителя Госдепа.

«Мы приложим все усилия, чтобы полностью пресечь любые попытки отстранить национальную сборную Израиля», — завили в Госдепе.

Израиль участвует в квалификации к ЧМ-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. После пяти туров команда имеет в активе девять очков и занимает третье место в группе I, которое не позволяет квалифицироваться на турнир.

Ранее сообщалось о том, что большинство членов исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает за отстранение израильских клубов и сборных от турниров под эгидой организации. Окончательное решение должно быть принято на следующей неделе.

