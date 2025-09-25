Мир
В жилой дом в Польше попала ракета

Onet: В жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из F-35
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Ракета, выпущенная из голландского самолета F-35, попала в жилой дом в Польше во время операции по уничтожению дронов. Об этом пишет издание Onet.

Уточняется, что голландский истребитель участвовал в оборонительной операции.

До этого стало известно, что в Люблинском воеводстве на жилой дом упал дрон, частично его разрушив. Затем издание Rzeczpospolita уточнило, что в здание попал не дрон — это была ракета, выпущенная из польского самолета F-16 во время операции по уничтожению дронов.

Ранее глава МИД Польши заявил, что страна готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны.

