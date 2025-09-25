Вложившиеся в грибы и шишки россияне потеряли деньги

Убедившего россиян вложиться в грибы и шишки наказали принудительными работами

В Брянской области жителя Клинцов признали виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорили к трем годам и семи месяцам принудительных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, осужденный распространил в социальной сети рекламу о возможности успешного бизнеса в сфере заготовки грибов, сосновой шишки и прочих дикорастущих растений. Трое потерпевших передали мошеннику, обещавшему 70-процентную прибыль, свыше 960 тысяч рублей. Аферист все потратил на себя, оставив вкладчиков без денег, грибов и шишек.

Ранее сообщалось о 12 друзьях советника главы Сочи, которые пойдут под суд за аферу с местами на кладбище.