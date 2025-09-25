Силовые структуры
14:29, 25 сентября 2025

Вложившиеся в грибы и шишки россияне потеряли деньги

Убедившего россиян вложиться в грибы и шишки наказали принудительными работами
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: suttirat wiriyanon / Shutterstock / Fotodom

В Брянской области жителя Клинцов признали виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорили к трем годам и семи месяцам принудительных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, осужденный распространил в социальной сети рекламу о возможности успешного бизнеса в сфере заготовки грибов, сосновой шишки и прочих дикорастущих растений. Трое потерпевших передали мошеннику, обещавшему 70-процентную прибыль, свыше 960 тысяч рублей. Аферист все потратил на себя, оставив вкладчиков без денег, грибов и шишек.

