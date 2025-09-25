Бывший СССР
ВС России продвинулись в Волчанске

ВС России смогли продвинуться на левом берегу в Волчанске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС России) смогли продвинуться на левом берегу реки Волчья в Волчанске. Об этом рассказал Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска смогли занять территорию маслоэкстракционного завода», — рассказал источник канала.

Он добавил, что ВС России, помимо этого, атакуют западнее Волчанска в направлении населенного пункта Синельниково для того, чтобы отрезать гарнизон украинских войск от снабжения.

Ранее стало известно, что подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Шквал», которые состоят из экс-заключенных, практически полностью уничтожены в Харьковской области.

