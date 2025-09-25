Бывший СССР
ВС России уничтожили подземный штаб полигона ВСУ

РИА: ВСУ потеряли до 300 человек на полигоне Гончаровский в Черниговской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер Кредит / РИА Новости

ВС России уничтожили подземный штаб украинского полигона Гончаровский в Черниговской области, ангары с техникой и контейнеры с беспилотниками дальнего действия. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери живой силы — до 300 человек, об этом заявил источник РИА Новости в силовых структурах РФ.

«Уточненные потери противника составили до 300 человек мобилизованного личного состава 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 111-й отдельной бригады территориальной обороны и 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес"», — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что российские войска ударили по полигону ракетой.

Ранее сообщалось, что Армия России нанесла удар при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. Произошло прямое попадание в одно из укрытий.

