08:23, 25 сентября 2025Силовые структуры

Взрыв на почте в Санкт-Петербурге назвали терактом

Взрыв на почте в Петербурге квалифицирован как теракт, подозреваемый задержан
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Взрыв на почте в Санкт-Петербурге квалифицировали как теракт. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, одна из посылок взорвалась в отделении на проспекте Обуховской обороны. Сотрудники силовых структур уже задержали 62-летнего мужчину — именно он накануне отправил пять коробок в Татарстан, оплатил перевозку и ушел. Когда сотрудница начала укладывать посылки в тележку, одна из них задымилась.

Из помещения эвакуировали пять человек. При обследовании коробок группа разминирования ОМОН «Балтика» нашла тубус из-под витаминов с тремя петардами.

Пострадавших нет.

