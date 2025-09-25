Взрыв на почте в Санкт-Петербурге назвали терактом

Взрыв на почте в Петербурге квалифицирован как теракт, подозреваемый задержан

Взрыв на почте в Санкт-Петербурге квалифицировали как теракт. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, одна из посылок взорвалась в отделении на проспекте Обуховской обороны. Сотрудники силовых структур уже задержали 62-летнего мужчину — именно он накануне отправил пять коробок в Татарстан, оплатил перевозку и ушел. Когда сотрудница начала укладывать посылки в тележку, одна из них задымилась.

Из помещения эвакуировали пять человек. При обследовании коробок группа разминирования ОМОН «Балтика» нашла тубус из-под витаминов с тремя петардами.

Пострадавших нет.

